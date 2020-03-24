Evde manikÃ¼r nasÄ±l yapÄ±lÄ±r Ä°ÅŸte pÃ¼f noktalarÄ±...

Evde manikür nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte püf noktalarÄ±...
KuafÃ¶re gidemediÄŸiniz iÃ§in dert ediyor, "Ellerim mahvoldu, manikÃ¼re ihtiyacÄ±m var" diyorsanÄ±z sizi ÅŸÃ¶yle alalÄ±m. Evde profesyonel manikÃ¼r yapÄ±mÄ±nÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz.
AdÄ±m 1: KÄ±saltÄ±n
EÄŸer tÄ±rnaklarÄ±nÄ±z uzun ise Ã¶nce kesmek ile baÅŸlayÄ±n. TÄ±rnaklarÄ±nÄ±zÄ± istediÄŸiniz boya getirdikten sonra tÃ¶rpÃ¼leyin.
AdÄ±m 2: TÄ±rnaklarÄ±nÄ±zÄ± ve ellerinizi yumuÅŸatÄ±n
TÄ±rnaklarÄ±n ve tÄ±rnak etlerinin daha iyi temizlenmesi iÃ§in manikÃ¼r Ã¶ncesi ellerin mutlaka Ä±lÄ±k ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. TÄ±rnaklarÄ±nÄ±zÄ± kestikten sonraÂ manikÃ¼r kabÄ± ya da kÃ¼Ã§Ã¼k bir kaseye koyacaÄŸÄ±nÄ±z Ä±lÄ±k su ve hoÅŸ kokulu bir sÄ±vÄ± sabun iÃ§erisinde ellerinizi 10 dakika bekletin.
AdÄ±m 3: Bitkisel yaÄŸlardan faydalanÄ±n
Ellerinizi suda bekletirken, manikÃ¼r suyunuza sabunun yanÄ± sÄ±ra lavanta yaÄŸÄ±, yasemin yaÄŸÄ± gibi aromatik yaÄŸlardan birkaÃ§ damla ekleyebilirsiniz. YaÄŸlar hem ellerinizi hem de tÄ±rnak etlerinizi besler. Daha kolay kesilir ve tÃ¶rpÃ¼lenir hale getirir.
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AdÄ±m 4: Etleri temizleyin
Ellerinizi yeterli kadar suda beklettikten sonra tÄ±rnak etleriniz iyice yumuÅŸayacaktÄ±r. ManikÃ¼r iÃ§in kullanÄ±lan et makasÄ± ile tÄ±rnak etlerinizi temizleyin. Ancak Ã§ok derin kesmemeye dikkat edin. Aksi takdirde tÄ±rnak etlerinize zarar verebilirsiniz.
AdÄ±m 5: Son kez tÃ¶rpÃ¼leyin
TÄ±rnak etlerinizi kestikten sonra kenarlarÄ±nÄ± ve tÄ±rnaklarÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ tÃ¶rpÃ¼leyin rÃ¶tuÅŸ yapÄ±n.
AdÄ±m 6: Peeling
TÃ¶rpÃ¼ iÅŸleminden sonra ellerinize ve tÄ±rnaklarÄ±nÄ±za peeling yapÄ±n. Peeling yapmak ellerinizi Ã¶lÃ¼ derilerden arÄ±ndÄ±rÄ±r ve rahatlamanÄ±zÄ± saÄŸlar.
AdÄ±m 7: Nemlendirin
Ellerinizi gÃ¼zelce nemlendirin. El kremini tÄ±rnak etlerinize de sÃ¼rÃ¼n ve masaj yaparak yedirin.
AdÄ±m 8: Oje sÃ¼rÃ¼n
Bu adÄ±m tamamen istediÄŸinize baÄŸlÄ±. Nemlendirici krem iyice emildikten sonra dilediÄŸiniz ojeyi sÃ¼rÃ¼n ve manikÃ¼r iÅŸlemini bitirin.
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