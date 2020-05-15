Evde limon kolonyası yapmanın pratik yolunu söylüyoruz

Malzemeler

250 ml etil alkol

Yarım litre saf su

Bir adet limonun suyu

Püskürtmeli cam şişe

Hazırlanışı

Limonu küp küp kesip kapaklı büyük bir kaba alın.

Üzerine etil alkol ve saf suyu dökün, karışımı iki gün boyunca bekletin.

Süzerek bir başka kala alın.

Limon suyunu da sıkıp ilave edin.

Tüm malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra püskürtmeli cam şişeye alabilirsiniz.

Limon kolonyanız kullanıma hazır…