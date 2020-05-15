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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 15.05.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Evde limon kolonyası yapmanın pratik yolunu söylüyoruz

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Evde limon kolonyası yapmanın pratik yolunu söylüyoruz
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Şu aralar kolonyayı çok sık kullanıyoruz. Virüsten korunmak için her an yanımızda… Peki, evde limon kolonyası yapmanın pratik yöntemini biliyor musunuz?

Malzemeler

250 ml etil alkol
Yarım litre saf su
Bir adet limonun suyu
Püskürtmeli cam şişe

Hazırlanışı

Limonu küp küp kesip kapaklı büyük bir kaba alın.
Üzerine etil alkol ve saf suyu dökün, karışımı iki gün boyunca bekletin.
Süzerek bir başka kala alın.
Limon suyunu da sıkıp ilave edin.
Tüm malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra püskürtmeli cam şişeye alabilirsiniz.
Limon kolonyanız kullanıma hazır…

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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