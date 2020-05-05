Evde lavaş cips yapıyoruz, yoğurda bandıra bandıra yiyoruz
Evde kendi cipsinizi yapmaya ne dersiniz? Kısa sürede hazırlanan bu tarifi televizyon karşısında keyifle atıştırabilirsiniz.
İşte ev yapımı lavaş cips için gerekli malzemeler ve adım adımı yapılışı…
Malzemeler
3 adet lavaş
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kekik
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yoğurt
Hazırlanışı
Baharatları bir kaba alın, üzerine sıvıyağ ekleyip karıştırın.
Lavaşları üçgen şeklinde kesin.
Baharatlı sosu kestiğiniz lavaşların üzerine döküp harmanlayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine güzelce yayın.
180 derecelik fırında kızarana kadar yaklaşık 10 pişirin.
Yanında naneli yoğurtla servis edebilirsiniz.
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