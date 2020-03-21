Evde kumpir yapmak düşündüğünüzden daha kolay! İşte tarifimiz...

Kumpir için en önemli faktörlerden biri taze ve sağlam patatesler. Patatesin içini kolayca doldurabilmek için büyük boy ve şekli düzgün olanları tercih edin. Dikkat ederseniz kumpirciler de hep büyük boy ve düzgün oval şekilli patatesleri kullanır.

Patatesleri közde pişiremeyecekseniz fırında pişirmek zorundasınız. Bu durumda fırınınızın fansız ayarını tercih edin. Fanlı ayarda pişen patatesler kurur. Hem içini doldurması çok zor olur hem de kuruyan patates lezzetsiz olur.

Başarılı bir kumpir için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da patatesleri fırından çıkar çıkmaz ikiye bölüp içlerini tereyağı ve kaşar peyniriyle harmanlamak. Bu işlemi fırından çıkarır çıkarmaz yapmazsanız hem yağ ve peynir erimez hem de patatesin içi soğuyunca sertleştiğinden ezmek zor olur. Ezme işlemini çatal ya da bıçakla yapabilirsiniz ancak yuvarlak hareketlerle malzemeleri alttan üste taşıyarak ezmeye özen gösterin.

Son olarak kaşar ve tereyağı patatese iyice karıştığında patatesin üstünü düzleştirirseniz diğer malzemeleri daha rahat koyarsınız.

Peki kumpir nasıl yapılır? Biz aşağıda standart malzemeleri kullanarak bir tarif hazırladık ama bu malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi unutmayın.

Malzemeler:

4 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

8 yemek kaşığı tereyağı rendesi

2 adet sosis

6-8 adet kornişon turşu

4 yemek kaşığı haşlanmış bezelye

4 yemek kaşığı haşlanmış mısır

4 yemek kaşığı çekirdeksiz zeytin

Dilerseniz tuz

Ketçap

Mayonez

Nasıl yapılır?

Patatesleri bol suda fırçayla iyice yıkayın ve kurulayın.

Üstlerini bıçağın ucuyla 2-3 yerinden çizin ve fırın kağıdına ya da alüminyum folyoya sarın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Patatesleri fırına verip 90 dakika kadar pişirin.

Sosisleri doğrayıp haşlayın ya da salçalı suda pişirin.

Turşuları ufak ufak doğrayın.

Bezelye ve mısırın sularını süzün.

Kaşarı rendeleyin.

Patatesleri fırından çıkarır çıkarmaz temiz bir bez yardımıyla tutarak boydan kesin.

Hemen tereyağı ve kaşarı patateslere bölüştürüp içlerini güzelce ezerek harmanlayın.

Ardından hazırladığınız malzemeleri patateslerin üzerine dilediğiniz sırayla ekleyin.

Son olarak ketçap ve mayonezle soslandırıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…