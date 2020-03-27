Evde kullanılabilecek en kolay 7 egzersiz aplikasyonu

1- Sworkit



Sworkit uygulaması ile evinizin istediği yerinde, istediğiniz zaman egzersiz yapabilirsiniz çünkü hiçbir ekipmana ihtiyacınız yok. Uygulama içerisinde eğitici videolar, güç, kardiyo, yoga, esneme ve pilates egzersizleri var.

2- Body Boss

En çok kullanılan egzersiz uygulamaları arasında yer alan bu aplikasyon formda kalmanıza yardımcı olacak birçok antrenman sunuyor.

3- CrunchLive



CrunchLive uygulaması içerisinde 85’ten fazla sanal antrenmana erişim sağlıyor. Bu egzersizler kardiyo, pilates, yoga ve daha birçok popüler sınıflarından oluşuyor. 10 günlük ücretsiz deneme sürümünün ardından aylık belirli bir ücret karşılığında tüm antrenmanlara erişim sağlayabilirsiniz.

4- Fit30: Evde Idman

Yine egzersiz aplikasyonları arasında en çok kullanılanlardan olan Fit30 uygulaması; ekipman gerektirmiyor ve tamamen evde yapılacak olan egzersizleri içeriyor. Yağ yakımınızı maksimuma çıkarmak, karnınızı, kalçanızı ve kaslarınızı şekle sokmak için birkaç dakikalık çok etkili hareketler bulabilirsiniz.

5- Gymaholic



Gymaholic uygulaması vücudunuzun hangi bölümlerini çalıştırmak istediğinizi sorup, ona göre bir antrenman sunuyor. Egzersizlerinizin süresini ve zorluk derecesini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İlk hafta denemeniz için ücretsiz olan bu uygulamanın çeşitli ücretlendirme seçenekleri bulunuyor.

6- Seven – 7 Minute Workout

Spor geçmişi ve yeterli kondisyonu olmayanların kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama. Günde 7 dakikalık egzersiz videoları sunan uygulamayla en kısa sürede en yüksek fayda hedefleniyor.

7- Fitness Builder

Bu uygulama ise diğer aplikasyonun aksine ileri seviye spor yapanların evde yapabilecekleri hareketleri içeriyor. Uygulamada birçok farklı egzersiz bulunuyor. Ancak bu hareketler spora yeni başlayacaklar için pek uygun değil.