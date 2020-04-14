Evde kullanabileceğiniz en iyi görüntülü görüşme uygulamaları

Mesajlaşma uygulamaları yıllar içinde çağ atladı; bir zamanlar MSN Messenger ile iletişim halindeyken şimdi pek çok alternatife sahibiz. Özellikle de koronavirüs salgını ile birlikte evlerde tüm günlerini geçirmek durumunda kalanlar için bu araçlar daha önemli bir hale geldi. Sadece iletişimde kalmak için değil; kullanıcılar bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan da iş süreçlerini bu uygulamalarla sürdürüyor. İşte en dikkat çeken görüntülü görüşme uygulamaları:



Microsoft Teams

Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir platform. Microsoft tarafından Slack'e rakip olarak tasarlandı ve Kasım 2016'da resmen duyuruldu.



Uygulama, Office 365’te ekip sohbetleri, aramalar, toplantılar ve özel iletiler için sohbet tabanlı çalışma alanı sunuyor. Microsoft Teams, genişletilebilir ve özelleştirilebilir olmanın yanı sıra, şirketler için de en hassas işbirliklerinin gizli kalmasını sağlamaya yönelik güvenlik gereksinimlerini ve standartlarını karşılıyor.



Messenger



Messenger, Facebook'un popüler mesajlaşma aracı ve uzun zamandır aktif olarak kullanılıyor. Facebook'ta hemen herkesin hesabı olduğundan herhangi bir arkadaşınızı kolayca arayıp görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz.



Uygulamanın geniş bir kullanım alanı olduğundan dünyada en çok tercih edilen uygulamalardan biri olma özelliğine sahip.



WhatsApp



Popüler uygulamayı kullanmayan pek yok. Ara ara erişim sorunu yaşatıyor olsa da, telefonu olan hemen herkesin kullanıyor olması WhatsApp'ı ilk sıraya çıkarıyor. Sesli arama yapabildiğiniz gibi, WhatsApp ile görüntülü görüşme de yapabiliyorsunuz.



Daha da önemlisi internet bağlantınız yavaşladığında görüntü kalitesi düşüyor ama siz yine iletişiminizi kopmadan sürdürüyorsunuz.



Telegram



WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı anlar en çok ilgi gören uygulama, Rusya merkezli Telegram oluyor.





Kullanıcı kitlesinin büyük bir bölümünü de WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı saatler kazanmayı başaran uygulama, WhatsApp'ın yapabildiği hemen her şeyi size sunuyor. Kullanımı da ücretsiz.



Skype



Skype, yıllardır görüntülü görüşme dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Öyle ki, Microsoft Skype'ı yıllar önce satın alıp bünyesine katarak Skype'ı yıldan yıla geliştirmeyi sürdürdü.



Görüntülü görüşme için alternatif arıyorsanız mutlaka bir Skype hesabınız bulunmalı.



Zoom



Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Zoom ise koronavirüsle birlikte popülaritesini hayli artırdı. Kullanımı oldukça kolay olan ve bu nedenle kullanıcıların kolayca adapte olabildiği uygulama geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.



Ancak güvenlik sorunları nedeniyle Zoom, kafalarda soru işaretleri de yaratıyor.



BiP



Turkcell'in geliştirdiği BiP, yerli mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Sadece mesajlaşmakla kalmıyor, aynı zamanda bu uygulamayı kullanarak görüntülü görüşme de yapabiliyorsunuz.



WhatsApp ve Telegram'da bulunan pek çok özellik de uygulamada bulunuyor.