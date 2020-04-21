Evde kompost nasıl yapılır?

KOMPOST NEDİR?

Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bekletilerek organik gübreye dönüşmesi işlemine kompostlaşma denir.

Kompost değişik şekillerde ve değişik araçlar kullanarak elde edilebilir. Doğal ortamdakine benzer şekilde bitkisel artıklar koku yapan anaerobik bozunmaya izin vermeyecek şekilde oksijenli bozunmaya uğratılır. Böylece hızlı ve temiz bir gübre elde edilmiş olur.

KOMPOSTA NELER KOYULABİLİR?

Komposta konulabilecek malzemeler; sebze meyve kabukları ve artıkları, taze otlar ,çay atığı, yeşil yapraklar ve yumurta kabuklarıdır.

Karışımın çürüme işlemini hızlandırmak için su ekleyebilirsiniz fakat karışımınızın çok ıslak olmaması gerekir. Çok ıslattıysanız üzerine biraz dal ve ağaç kabukları, talaş, kuru yapraklar ve saman gibi kahverengi atık ekleyebilirsiniz.

Kompostunuza çok su eklerseniz mikroorganizmalar boğulur ve ölürler. Atıklarınız gübreye dönüşmez ve çürürler. Sağlıklı bir komposta dokunulduğunda ılık olmalıdır.

Bazı maddelerin komposta eklenmemesi gerekir. Bunlar; yağlı yiyecekler, çay ve kahve poşetleri ve tabi ki plastikler malzemelerdir.

Kompostunuz ısı vermeyi bırakıp böceksiz, hoş kokulu bir hal aldığında hazır hale geldi demektir. Elde etmiş olduğunuz gübreyi çiçeklerinizin toprağına ekleyebilirsiniz.