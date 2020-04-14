Evde Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçirilir?
Koltuk altı kararması birçoğumuzun derdi. Bu kararmalar; epilasyon, sürtünme ve genetik gibi birçok faktörden dolayı olabilir. Peki rahatsız edici bu sorunu evde nasıl geçirebiliriz? Koltuk altı kararmasını doğal yollarla nasıl geçirebiliriz?
Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında da iyi bir iş görür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir.
EV YAPIMI KOLTUK ALTI KREMİ
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 limonun suyu
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
Bütün malzemeleri krem kıvamı elde edene kadar bir kasede karıştırın.
Doğrudan koltuk altına sürün ve 10 dakika bekletip yıkayın.
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