MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriEvde Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçirilir?
GeriEvdehayat Evde Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçirilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 14.04.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Evde Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçirilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçirilir?
Abone Olgoogle-news

Koltuk altı kararması birçoğumuzun derdi. Bu kararmalar; epilasyon, sürtünme ve genetik gibi birçok faktörden dolayı olabilir. Peki rahatsız edici bu sorunu evde nasıl geçirebiliriz? Koltuk altı kararmasını doğal yollarla nasıl geçirebiliriz?

Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında da iyi bir iş görür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir.

EV YAPIMI KOLTUK ALTI KREMİ

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Bütün malzemeleri krem kıvamı elde edene kadar bir kasede karıştırın.

Doğrudan koltuk altına sürün ve 10 dakika bekletip yıkayın. 

 

Pamuk gibi bir cilt için ev yapımı kremKozmetik ürünlerin fiyatları arttıkça, içeriklerinde zararlı maddeler ortaya çıktıkça evde krem yapmak daha ekonomik ve sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Temiz içerikli nemlendirici kreminizi evinizde yapmak aslında oldukça kolay ve ekonomik.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle