Evde Kolayca Yapabileceğiniz 3 Maske Tarifi

Zerdeçal, yoğurt ve limon suyu yüz maskesi

Hem yoğurt hem de limon cildinizi temizler ve cilt tonunuzdaki dengesizlikleri en aza indirir. Zerdeçal, zararlı serbest radikalleri temizler ve cildi sağlam tutan yaşlanma sürecini geciktiren antioksidanlar içerir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sade yoğurt

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tarifi:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

Maskeyi yüzünüze 2 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın.

Kurumasını bekleyin ardından soğuk su ile yıkayın.

Süt, un ve kabartma tozu maskesi

Ölü cilt hücrelerini temizlemekte oldukça etkili bir maskedir ve cilt tonunuzu belirginleştirir.

Malzemeler:

2 çay kaşığı keçi sütü

1 çay kaşığı gram unu

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tarif:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

Yüzünüzde kuruyana kadar bekleyin.

Soğuk suyla hafifçe yıkayın.

Limon, şeker ve hindistan cevizi yağı maskesi

Koyu renkli lekeleri azaltır ve cilt rengini eşitlemeye yardımcı olur. Şeker, ölü deri hücrelerini temizler ve Hindistan cevizi yağı cildinizi nemlendirir.

Malzemeler:

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tarifi:

Tüm malzemeleri kasede karıştırın.

Maskeyi yüzünüze uygulayın ve nazikçe ovalayın.

Gözlerin etrafındaki alandan kaçının.

Ilık suyla yıkayın ve kurulayın.

Hassas, alerjik bir cilde sahipseniz ya da tedavi olduğunuz herhangi bir cilt probleminiz varsa önce bir uzmana danışıp kullanmanızı öneriyoruz.