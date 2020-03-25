Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:05,
Evde kolayca hazırlanabilen anti-stres çayı
Dünyaca çok zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde hepimizin ihtiyacı olan şey biraz rahatlayabilmek, sakin kalabilmek. Biz de Diyetisyen Şevval Aksu'nun tarifi ile harika bir anti-stres çayı tarifi veriyoruz. Mutlaka deneyin!
ANTİ-STRES ÇAYI
Malzemeler:
-50 gr papatya
-50 gr limon melisa
-30 gr meyan kökü
-20 gr yeşilçay
Yapılışı:
Üstte yazan karışımı aktarda yaptırın ve bir miktar parçalattırın. 1 kupa sıcak suya 1,5 çay kaşığı gelecek şekilde 8 dk ağzı kapalı demleyin. Gece yatmadan 2-3 saat önce tüketebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle