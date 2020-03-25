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Evdehayat
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Evde kolayca hazırlanabilen anti-stres çayı

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Evde kolayca hazırlanabilen anti-stres çayı
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Dünyaca çok zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde hepimizin ihtiyacı olan şey biraz rahatlayabilmek, sakin kalabilmek. Biz de Diyetisyen Şevval Aksu'nun tarifi ile harika bir anti-stres çayı tarifi veriyoruz. Mutlaka deneyin!

ANTİ-STRES ÇAYI

Malzemeler:

-50 gr papatya

-50 gr limon melisa

-30 gr meyan kökü

-20 gr yeşilçay

Yapılışı:

Üstte yazan karışımı aktarda yaptırın ve bir miktar parçalattırın. 1 kupa sıcak suya 1,5 çay kaşığı gelecek şekilde 8 dk ağzı kapalı demleyin. Gece yatmadan 2-3 saat önce tüketebilirsiniz.

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