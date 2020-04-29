Evde kılıç çiçeği bakımının incelikleri

Mevsime göre bakımı da farklı olan kılıç çiçeği bol ışıklı bölgelerde yetişir. Ancak, yaz aylarında fazla sulamamaya dikkat edin.

Doğrudan güneş ışığı almayı seven bu çiçek havasız ortamlarda fazla tutulmamalı. Çünkü, çiçeğiniz zarar görebilir. Üstelik nemli ortamı seven kılıç çiçeğinin yaprakları kuru hava şartlarında sararabilir.

Kılıç çiçeğinin, ana gövdesinin kenarlarında bulunan yavruları ayırarak çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Olgun yaprakları bir toprağa ekip düzenli olarak sulayın. Uygun ortam da sağlandığında bir süre sonra çiçeğinizin büyüdüğünü görebilirsiniz.

Havayı temizleyen kılıç çiçeği, istenmeyen kokuları engeller ve diğer bitkilere göre daha fazla oksijen sağlar.