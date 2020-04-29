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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 29.04.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Evde kılıç çiçeği bakımının incelikleri

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Evde kılıç çiçeği bakımının incelikleri
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Evlerimize farklı bir hava katan kılıç çiçeğinin bakımı düşündüğünüz kadar zor değil. Kılıç çiçeğinin bakımında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Gelin bu detaylara birlikte bakalım…

Mevsime göre bakımı da farklı olan kılıç çiçeği bol ışıklı bölgelerde yetişir. Ancak, yaz aylarında fazla sulamamaya dikkat edin.

Doğrudan güneş ışığı almayı seven bu çiçek havasız ortamlarda fazla tutulmamalı. Çünkü, çiçeğiniz zarar görebilir. Üstelik nemli ortamı seven kılıç çiçeğinin yaprakları kuru hava şartlarında sararabilir.

Kılıç çiçeğinin, ana gövdesinin kenarlarında bulunan yavruları ayırarak çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Olgun yaprakları bir toprağa ekip düzenli olarak sulayın. Uygun ortam da sağlandığında bir süre sonra çiçeğinizin büyüdüğünü görebilirsiniz.

Havayı temizleyen kılıç çiçeği, istenmeyen kokuları engeller ve diğer bitkilere göre daha fazla oksijen sağlar.

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