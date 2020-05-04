Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak araba yarışı oyunları

İşte zamanınıza renk katacak birbirinden keyifli araba yarışı oyunları;

Drift Max Pro

3 boyutlu bir araba yarışı oyunu olan Drift Max Pro'da bitiş çizgisini geçmenin yanı sıra kayma esnasında en yüksek sayıda da patinaj yapmanız gerekiyor. Sürüklenme süreniz aldığınız puanı da etkiliyor. Pek çok farklı sahnenin yer aldığı oyunda çeşitli araçları seçme imkanı da mevcut. Ayrıca, seçtiğiniz aracı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, farklı otomobillerle ve dünyanın farklı mekanlarında oynanabilen bir araba yarışı. Ayrıca, arabanızı da istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Gameloft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, zaman geçirmek için iyi bir alternatif.

Asphalt Xtreme: Rally Racing

Çeşitli engelleri aşara sınır çizgisine ulaşmanız gereken oyunda zorlu bir mücade sizi bekliyor. Aynı anda birden fazla oyunucu ile oynayabileceğiniz Asphalt Xtreme: Rally Racing dünyanın farklı bölgelerinden yarışma imkanı da sunuyor.

Overdrive City

Kendi özel tasarım aracınızı oluşturup, yarışmalara katılın. Araba şehrinizi oluşturabileceğiniz oyunda oto galeri oluşturma imkanı da mevcut. Keyifli bir vakit geçirebileceğiniz Overdrive City'i arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz.

Traffic Racer

Eğlenceli bir yarış oyunu olan Traffic Racer'da en yüksek puana ulaşmak için trafikte en fazla mesafeyi gitmeniz gerekiyor. Ayrıcai aracınızı güçlendirebileceğiniz gibi dilerseniz yeni araçta alabilirsiniz.