Evde keyifli vakit geçirme rehberi

Bakım ürünlerinizi elden geçirin

Bu dönemde hijyen seviyesini en üstlere çıkarmış durumdayım. Peki ya kişisel bakımımız? Evde geçirdiğiniz günlerde kişisel bakımınıza ihmal etmeyin. O uzun süredir ertelediğiniz bakım, kozmetik malzemelerinizi elden geçirmenin tam da zamanı şimdi. Evde ne var ne yok bakın, kullandıklarınızı kullanmadıklarınızı ayırın, malzemelerinizi güzelce temizleyin. Kullanmadıklarınızı kaldırın, kullanacaklarınızı ise kolayca ulaşabileceğiniz bir yere koyun.

Makyaj çantanız ne alemde?

Evdeyken makyaj yapmamanız, makyaj çantanıza el atmayacağınız anlamına gelmiyor. Makyajlarımızı çok sevsek de çoğu zaman onları temizlemek zor gelir. Evde bolca vaktiniz varken makyaj çantanızı temizleyin. Makyajlarınızın hepsini çantadan ya da çekmeceden çıkarın. Sonra makyajlarınızı muhafaza ettiğiniz yeri temizleyin.

Ardından makyaj fırçalarınızı, makyaj süngerinizi yıkayın ve kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın. Farlarınızın, rujlarınızın, fondöten, rimel ve allıklarınızın kutularını da silin.

Farklı bir kitap okuyun

Her zaman okuduğunuz kitap tarzlarının dışına çıkın ve ilgi alanınızdan farklı bir kitap okuyun. Farklılıklara yer açmanın, yeni şeyler denemenin tam zamanı!

Fotoğraf albümlerini düzenleyin

En keyifli anlardan biri kesinlikle eski fotoğraflara bakılan, anıların tazelendiği anlardır. Fotoğraf albümlerinizi ortaya dökün ve onları düzenleyin. Bu aktivite size ruhsal olarak da iyi gelecek.

Dans edin!

Dans etmekten hoşlanmasanız bile mutlaka deneyin. Müziği açın ve kendinizi ritmine bırakın. Eğer dans etmeyi çok seviyorsanız ede geçirdiğiniz günleri yeni bir dans öğrenerek değerlendirebilirsiniz. İnternette sayısız dans videosu bunun için var!

Aynı şeyi spor için de yapabilirsiniz. Evde yapılacak en rahatlatıcı sporların başında yoga geliyor. Yoga videolarını açarak bu dinlendirici ve vücudunuzu keşfetmenizi sağlayacak sporu öğrenebilirsiniz.