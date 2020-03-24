Evde keyifle okuyabileceğiniz 10 sürükleyici kitap

Sürükleyiciliğiyle hemen hemen herkesi başka dünyalara götürebilecek beş adet Türk edebiyatından beş adet dünya edebiyatından kitabı sizler için derledik. Bu kitaplar hem okurken keyif alacağınız hem de kişisel gelişiminize katkı sağlayacak eserler... Okumadıysanız bir an önce başlamalısınız.



Çalıkuşu- Reşat Nuri Güntekin



Romanda, İstanbullu köklü bir ailenin kızı olan çocuk ruhlu Feride'nin çok sevdiği nişanlısı tarafından ihanete uğramasıyla kendini öğretmenlik mesleğine adaması ve hayatını kazanabilmek için Anadolu'da şehir şehir dolaşması anlatılır.



Kuyucaklı Yusuf- Sabahattin Ali



Ailesinin öldürülmesiyle sahipsiz kalan dokuz yaşındaki Yusuf’un olayı soruşturmak için Kuyucak’a gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve sonraki yaşamı anlatılmaktadır.



Yaban –Yakup Kadri Karaosmanoğlu



Bir paşa oğlu olan Ahmet Celal yedek subay olarak katıldığı I. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeder. İstanbul'u İngiliz kuvvetlerinin işgal etmesi üzerine emir eri Mehmet Ali'nin çağrısı ile Anadolu'nun Porsuk Çayı kıyılarındaki bir köye yerleşir. Ahmet Celal bu köyde Emine adlı bir kadını sevmeye başlamıştır.

Fatih Harbiye- Peyami Safa

Yazar romanında modern bir hayatla ve eski değerlere bağlı bir hayat arasında bocalayan Neriman'ın hikâyesini anlatmaktadır.

Mor Salkımlı Ev- Halide Edip Adıvar

Halide Edib Adıvar'ın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadar anılarını anlattığı kitabıdır.

Simyacı- Paulo Coelho

Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür.Simyacı'yı bulmak kendini bulmaktır.

Sefiller- Victor Hugo

Birkaç karakterin yaşamını ve birbirleriyle alakasını ele alan roman daha çok eski mahkûm Jean Valjean'ın yaşam mücadelesi ve kefaretini ödemeye çalışmasına odaklanır.



Suç Ve Ceza – Dostoyevski



Suç ve Ceza; parası için bir tefeci kadını öldürmeyi tasarlayan, Saint Petersburg'da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Raskolnikov'un, manevi ıstırabı ve ahlaki ikilemlerine odaklanır.



Beyaz Gemi- Cengiz Aytmatov



Issık Gölü civarında geçen kitapta küçük bir çocuğun gözünden dönemin Sovyet yönetimine eleştirel bir yaklaşım getirilmektedir. Romanın kahramanlarından Mümin dede gelenekçiliğin temsilcisi iken damadı Orozkul ise yozlaşmanın çarpıcı bir örneğini oluşturur.



Madame Bovary- Gustave Flaubert



Kitap, iyi kalpli olmasına karşın sıradan bir doktor olan Charles Bovary'nin yüksek idealleri ve aşırı bir lüks tutkusu olan romantik karısı Emma Bovary'nin, yaşamının tekdüzeliğinden sıyrılmak için girdiği durumları ve yaşadığı çeşitli gayrimeşru aşk ilişkilerini konu alır.