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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Evde keşkek nasıl yapılır? Tavuklu ve kuzu etli keşkek tarifleri

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Evde keşkek nasıl yapılır? Tavuklu ve kuzu etli keşkek tarifleri
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Keşkek özellikle Ege bölgesinde kutlamalarda sofraların olmazsa olmazlarındandır. Temel malzemesi buğday olan keşkek, kuzu etiyle de tavuk etiyle de yapılabilir. Siz de evde keşkek yapmak isterseniz aşağıda yer alan tavuk etli keşkek ve kuzu etli keşkek tariflerimizi deneyebilirsiniz. Kolay gelsin…

Kuzu etli keşkek tarifi

Malzemeler:

500 gram keşkeklik buğday

2 adet kemikli kuzu kaburga

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Kırmızı pul biber

Nasıl yapılır?

Buğdayı bir gün önceden bol suda ıslatın.

Ertesi gün eti ve buğdayları tencereye alıp üzerine su ilave edin.

Hiç karıştırmadan buğdaylar iyice açılana kadar pişirin.

Yumuşayan etleri tencereden alıp kemiklerini ayıklayın.

Etleri yeniden tencereye ekleyip keşkeği tahta bir kaşık yarımıyla döverek etler fark edilmeyecek kıvama gelene kadar ezin.

Tereyağını tavada eritin.

Biberleri ve salçayı tereyağında kavurup keşkeğin üzerine gezdirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Tavuk etli keşkek tarifi

Malzemeler:

500 gram keşkeklik buğday

2 adet tavuk göğsü

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Kırmızı pul biber

Nasıl yapılır?

Buğdayı bir gün önceden bol suda ıslatın.

Ertesi gün tavuk ve buğdayları tencereye alıp üzerine su ilave edin.

Arada karıştırarak buğdaylar iyice açılana kadar pişirin.

Yumuşayan tavukları tencereden alıp didikleyin ve yeniden tencereye ekleyin.

Keşkeği tahta bir kaşık yarımıyla döverek etler fark edilmeyecek kıvama gelene kadar ezin.

Tereyağını tavada eritin.

Biberleri ve salçayı tereyağında kavurup keşkeğin üzerine gezdirin.

Tavuklu keşkeğiniz hazır! Afiyet olsun…

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