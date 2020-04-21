Evde keşkek nasıl yapılır? Tavuklu ve kuzu etli keşkek tarifleri
Keşkek özellikle Ege bölgesinde kutlamalarda sofraların olmazsa olmazlarındandır. Temel malzemesi buğday olan keşkek, kuzu etiyle de tavuk etiyle de yapılabilir. Siz de evde keşkek yapmak isterseniz aşağıda yer alan tavuk etli keşkek ve kuzu etli keşkek tariflerimizi deneyebilirsiniz. Kolay gelsin…
Kuzu etli keşkek tarifi
Malzemeler:
500 gram keşkeklik buğday
2 adet kemikli kuzu kaburga
Tuz
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Kırmızı pul biber
Nasıl yapılır?
Buğdayı bir gün önceden bol suda ıslatın.
Ertesi gün eti ve buğdayları tencereye alıp üzerine su ilave edin.
Hiç karıştırmadan buğdaylar iyice açılana kadar pişirin.
Yumuşayan etleri tencereden alıp kemiklerini ayıklayın.
Etleri yeniden tencereye ekleyip keşkeği tahta bir kaşık yarımıyla döverek etler fark edilmeyecek kıvama gelene kadar ezin.
Tereyağını tavada eritin.
Biberleri ve salçayı tereyağında kavurup keşkeğin üzerine gezdirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…
Tavuk etli keşkek tarifi
Malzemeler:
500 gram keşkeklik buğday
2 adet tavuk göğsü
Tuz
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Kırmızı pul biber
Nasıl yapılır?
Buğdayı bir gün önceden bol suda ıslatın.
Ertesi gün tavuk ve buğdayları tencereye alıp üzerine su ilave edin.
Arada karıştırarak buğdaylar iyice açılana kadar pişirin.
Yumuşayan tavukları tencereden alıp didikleyin ve yeniden tencereye ekleyin.
Keşkeği tahta bir kaşık yarımıyla döverek etler fark edilmeyecek kıvama gelene kadar ezin.
Tereyağını tavada eritin.
Biberleri ve salçayı tereyağında kavurup keşkeğin üzerine gezdirin.
Tavuklu keşkeğiniz hazır! Afiyet olsun…
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