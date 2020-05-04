Evde kansızlık sorununu önlemek için öneriler

Evde geçirdiğimiz zamanlarda çay/kahve tüketimi oldukça artmış durumda. Ancak çok fazla tüketilen çay ve kahve kansızlığa neden olabiliyor. Çay ve kahve tüketiminin sınırlanmasının yanı sıra kola ve sigaradan da uzak durulması gerekiyor.

Kırmızı et, hindi eti, yumurta, yağlı tohumlar, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez, tahin helvası gibi besinler kansızlığa iyi geliyor. Bu besinlere beslenmenizde dengeli bir şekilde yer vermeye özen gösterin.

Eğer hali hazırda kansızlık sorunu yaşıyorsanız et ağırlıklı öğünlerinizde süt ve süt ürünlerine yer vermeyin. Fazla süt ürünü tüketimi demir emilimine engel oluyor.

Demir emilimini arttırmak için C vitamini ile beraber demir içeren besinleri tüketmeye özen gösterin. Kırmızı et yemeklerini süt ve süt ürünleri yerine koyu yeşil yapraklı sebzelerle tüketebilirsiniz.

Kadınların regl döneminde vücutlarındaki kanama ile birlikte demir kaybı artabiliyor. Regl döneminde demir açısından zengin besinleri daha fazla tüketmeye dikkat edin.