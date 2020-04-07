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Evdehayat
Fotoğraflar: iStock ve Alamy
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri

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Evde kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri
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Kandil simidi mübarek kandil günlerinde pastanelerde ve fırınlarda yapılıp satılan, eşe dosta dağıtılması adet olmuş nefis lezzetlerimizden. Ancak kandil simidini dilerseniz evinizde de yapabilirsiniz. Aşağıda sizin için hem mahlepli hem de mahlepsiz kandil simidi tarifleri hazırladık, hangisi damak tadınıza daha çok uyuyorsa onu yapın diye. Şimdiden elinize sağlık diyoruz…

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Kandil için ne pişirsem Kandilde ne yapıp dağıtabilirim
Kandil için ne pişirsem? Kandilde ne yapıp dağıtabilirim?

Mahlepli kandil simidi tarifi

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

4,5 su bardağı un

1,5 çay bardağı yoğurt (sulu kısmından)

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için:

Yumurta

Susam

Nasıl yapılır?

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta, tuz, şeker ve mahlebi yoğurma kabında karıştırın.

Kabartma tozunu ilave edin.

Unu da yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun ve 5 dakika dinlendirin.

Yumurta ve susamı ayrı ayrı kaselere alın.

Hamurunuzdan ufak parçalar koparıp simit şekli verdikten sonra önce yumurtaya ardından susama bulayıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Afiyet olsun...

Evde kandil simidi nasıl yapılır Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri

Mahlepsiz kandil simidi tarifi

Malzemeler:

200 gram tereyağı

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı susam ve çörek otu

Nasıl yapılır?

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın.

Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.

Havuza  tereyağını, yumurta sarılarını ve geri kalan tüm malzemeyi ekleyerek, ele yapışmayan bir kıvama gelinceye kadar yoğurun.

Kıvama gelen hamuru mutfak tezgahına alın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Kopardığınız hamurları tezgah üzerinde yuvarlayarak parmak kalınlığında rulolar oluşturun ve daire şeklinde birleştirin.

Hazırladığınız simitleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 1-2 santimetre aralıklarla dizin.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Yumurta aklarına fırçanızı batırın ve simitlerin tamamına sürün.

Simitlerin üzerine çörek otu ve susam serpin.

200 derece önceden ısıtılmış fırında üstleri kızarana kadar pişirin.

Ev Yapımı Simit | Mucize Lezzetler
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