Evde kaldığımız bu dönemde yüzünüzü güldürecek filmler

Mine Vaganti / Serseri Mayınlar

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in en etkileyici filmlerinden biri Serseri Mayınlar. Tommaso'nun ailesine eşcinsel olduğunu açıklamak istemesi ile başlayan olaylar sizi hem güldürecek hem de düşündürecek. Filmi izlerken Roma'nın muhteşem sokaklarında kaybolacak, canınız deli gibi makarna isteyecek, sonra çalan sürpriz Sezen şarkısı ile mest olacaksınız!

Intouchables / Can Dostum

Yönetmenliğini Olivier Nakache ve Éric Toledano'nun üstlendiği filmin başrollerinde, François Cluzet ve Omar Sy'ı izliyoruz. Intouchables, yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan Philippe’le kendisine yardımcı olması adına işe aldığı Driss’in hikâyesini anlatıyor. Bu filmde çok güleceksiniz evet ama çok da ağlayacaksınız, şimdiden söyleyelim. Bakıcı-hasta ilişkisinden 'can dost'a dönen enfes hikayeden herkesin çıkaracağı bir ders var.

Amelie

Jean-Pierre Jeunet'ın en sevilen filmlerinden biri Amelie. Başrolünde Fransız oyuncu Audrey Tautou yer alıyor. "Oysa ki bayım siz bir sebze bile olamazsınız. Çünkü enginarın bile bir kalbi vardır" repliği ile hafızalara kazınmış Amelie, başkalarının mutluluğu için çabalarken kendi yalnızlığı fark eden bir kadının hikayesi...

Little Miss Sunshine / Küçük Gün Işığım

ABD yapımı komedi-drama filminin yönetmen koltuğunu Jonathan Dayton ve Valerie Faris paylaşıyor. Filmde birbirlerine fazlasıyla zıt bireylerin yer aldığı Hoover ailesinin maceralarını izliyoruz. 2007 yapımı film, Oscar'a En İyi Film dahil olmak üzere 4 dalda aday olmuş, en İyi Özgün senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Little Miss Sunshine'ı izlerken hem güleceksiniz hem de kalbiniz ısınacak.

Silver Linings Playbook / Umut Işığım

Yönetmen koltuğunda David O. Russell'ın oturduğu, Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence'ı yan yana görmeye izlediğimiz harika film! İnsana umut veren, istediğin zaman başaramayacağın şeyin olmadığını enfes bir şekilde anlatan filmi hala izlemediyseniz çok şey kaybettiniz. Jennifer Lawrence, bu film ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da kucaklamıştı.

Le Hérisson / Yaşamaya Değer

2009 yapımı yönetmenliğini Mona Achache'in yaptığu Fransız dram komedi filmi Le Hérisson, Muriel Barbery'in Kirpinin Zarafeti adlı romanından uyarlandı. Aynı apartmanda yaşayan üç farklı karakterin hayatının anlatıldığı filmin başrollerinde Josiane Balasko, Togo Igawa ve Anne Brochet yer alıyor.

Big Fish / Büyük Balık

2003 yapımı fantastik/dram filmi Big Fish'in yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Ewan McGregor, Albert Finney, Marion Cotillard ve Jessica Lange'ın başrolde yer aldığı filmrenkli sahneleri ile güldürecek, aşk hikayesi ile "Yaaaaaa" dedirtecek, verdiği muhteşem mesajlar ile de sizi uzun süre düşündürecek.

3 Idiots / 3 Ahmak

Aamir Khan'ın dünyadaki en sevilen aktörlerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu film de Khan'ın en eğlenceli ama düşündüren, eleştirirken mesajlar veren filmlerinden biri. Yönetmen koltuğunda Rajkumar Hirani'nin oturduğu film, Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatıyor. aynı zamanda Hindistan’ın eğitim sistemini de eleştiriyor. 2009 yapımı 3 Idiots'ın Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmi olduğunu da ekleyelim.