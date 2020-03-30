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Evdehayat
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Evde kalanlar oyunlardan başını kaldırmıyor!

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Evde kalanlar oyunlardan başını kaldırmıyor!
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Koronavirüs salgını dolayısıyla evden çıkmadıkları için kendilerine eğlence arayan kullanıcılar, çareyi oyunlarda buldu. Dijital oyun kütüphanesi Steam, yine kullanıcı rekoru kırmayı başardı.

Koronavirüs salgınının etkileri dünya genelinde iyiden iyiye hissedilirken, insanlar evinden dışarı çıkmayarak yeni vakaların önüne geçiyor. Ancak diğer yandan evinde tüm günü geçenler, kendilerini oyalayacak ve eğlendirecek 'şey'ler arıyor. Oyunlar da tam bu noktada imdada yetişiyor.

Oyun konsolu ve oyunların satışlarında kayda değer bir artış yaşanırken; Steam, Epic Games gibi oyun platformlarına giren ve oyun indirenlerin sayısında da ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Öyle ki salgından bu yana her hafta rekor kıran Steam, yeni bir rekora daha imza attı. 23 milyon 392 bini aşkın kişi, Steam'de aynı gün aktif oldu, oyun indirdi.

Evde kalanlar oyunlardan başını kaldırmıyor

Dota 2

Peki Steam'de en çok hangi oyunlar ilgi görüyor? Liste başında Counter Strike: Global Offensive yer alıyor. Neredeyse anlık 1 milyondan fazla oyuncu, bu oyundan başını kaldırmıyor. Dota 2 ise CS:GO'nun ardından ikinci sırada. 750 bine yakın oyuncu, Dota 2 ile saatlerini geçiriyor.

PUBG, GTA V ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege de diğer ilgi gören oyunlardan sadece birkaçı...

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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