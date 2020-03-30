Evde kalanlar oyunlardan başını kaldırmıyor!

Koronavirüs salgınının etkileri dünya genelinde iyiden iyiye hissedilirken, insanlar evinden dışarı çıkmayarak yeni vakaların önüne geçiyor. Ancak diğer yandan evinde tüm günü geçenler, kendilerini oyalayacak ve eğlendirecek 'şey'ler arıyor. Oyunlar da tam bu noktada imdada yetişiyor.

Oyun konsolu ve oyunların satışlarında kayda değer bir artış yaşanırken; Steam, Epic Games gibi oyun platformlarına giren ve oyun indirenlerin sayısında da ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Öyle ki salgından bu yana her hafta rekor kıran Steam, yeni bir rekora daha imza attı. 23 milyon 392 bini aşkın kişi, Steam'de aynı gün aktif oldu, oyun indirdi.





Dota 2

Peki Steam'de en çok hangi oyunlar ilgi görüyor? Liste başında Counter Strike: Global Offensive yer alıyor. Neredeyse anlık 1 milyondan fazla oyuncu, bu oyundan başını kaldırmıyor. Dota 2 ise CS:GO'nun ardından ikinci sırada. 750 bine yakın oyuncu, Dota 2 ile saatlerini geçiriyor.

PUBG, GTA V ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege de diğer ilgi gören oyunlardan sadece birkaçı...



