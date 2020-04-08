Evde İzmir bombası yapalım mı? İşte tarifi...
İzmir bombası sosyal medya sayesinde hayatımıza giren ve çok popüler olan lezzetlerden. İncecik kurabiyenin içindeki o yumuşacık, akışkan çikolata, tatlı sevmeyenlerin bile rüyalarına girebilecek nitelikte. Peki İzmir bombası yemek için ille de İzmir’e mi gitmek lazım? Tabii ki hayır. Kendi evinizin mutfağında da bu lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Malzemeler:
2,5 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı pudra şekeri
90 gram oda sıcaklığında tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı yoğurt
İçi için:
400-450 gram kakaolu fındık kreması
Nasıl yapılır?
Un, kabartma tozu ve pudra şekerini yoğurma kabında karıştırın.
Tereyağı, sıvı yağ ve yoğurdu ayrı bir kasede çırpıp kuru malzemelere ilave edin.
Elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz.
Kıvamına gelen hamuru streç filmle kaplayıp buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen hamuru mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıp düz bir zeminde incecik açın.
Ortalarına kakaolu fındık kreması koyup bohça şeklinde kapattığınız kurabiyeleri fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
15 dakika kadar pişirdiğiniz İzmir bombalarını ılınınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle