Evde hareketsizlik için almanız gereken 6 önlem
Koronavirüs salgını döneminde, sağlık tedbiri olarak evlerde kalıp enfeksiyon bulaşma riskini azaltıyoruz ancak evde kalmak; hareketsizliğe neden olabiliyor, bu da özellikle bazı hastalarda çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle evde hareketsizliğe karşı dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallar var. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, evde hareketsizlik için almanız gereken 6 önlemi açıkladı.
EVDE HAREKETSİZLİK İÇİN 6 ÖNLEM
- Evdeki uzun masa başı çalışma saatleri sırasında, düzenli aralıklarla kalkıp kısa yürüyüşler yapmak.
- Yürümek için yeterli alan yoksa ayakucu üstünde kalkıp-çömelmek.
- Kahve ve çay gibi içecekler idrar çıkışını artırarak kanın yoğunlaşmasına sebep olduğundan, bu içeceklerin az kullanılmasına özen göstermek.
- Kan sulandırıcı ilaç kullanmanız gerekiyorsa ilacınızı aksatmamak.
- Günde 2-2,5 litreden az olmayacak şekilde su tüketmek. Oruç tutanlar için iftar ile sahur arasında mutlaka su tüketimini 2-2,5 litreye tamamlamak.
- Kan dolaşımınızı rahatlatmak için bol kıyafetler giymek.
Damar sağlığını korumak için faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış hareket miktarı; haftada en az 3 defa, her defasında en az 30-40 dakikayı bulan düzenli ve tempolu egzersizdir. Sağlığınızı korumak için önemli olan yaşa uygun tempoda düzenli bir egzersiz yapabilmektir. kişinin kendini bilip, efor kapasitesine göre hareket etmesi, başkalarıyla yarışmaması, güvenli egzersiz için çok önemlidir.
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