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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Evde gül bakımı nasıl yapılmalı?

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Evde gül bakımı nasıl yapılmalı?
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Güzel kokusu ve rengiyle dikkat çeken gül en sevilen bitkilerden biri. Bu güzel çiçeği evinizde de keyifle yetiştirebilirsiniz. Ancak bakımında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Gelin bu detaylara birlikte bakalım...

Gül bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta toprak seçimi... Bu hoş kokulu çiçekler killi toprağı sever. Killi ve gübreli toprak tercih ederseniz çiçeğiniz daha verimli olur.

Diğer önemli bir nokta da saksıda çıkan diğer otlar. Bu otlar, çiçeğinizi zayıflatabilir. Bu yüzden temizlemeyi ihmal etmeyin.

Gül, güneş ışığını sever. Bu yüzden, her gün mutlaka birkaç saat güneş ışığı almasını sağlayın.

Saksı seçerken de büyük boy tercih edebilirsiniz.

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