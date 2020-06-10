Evde gül bakımı nasıl yapılmalı?

Gül bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta toprak seçimi... Bu hoş kokulu çiçekler killi toprağı sever. Killi ve gübreli toprak tercih ederseniz çiçeğiniz daha verimli olur.

Diğer önemli bir nokta da saksıda çıkan diğer otlar. Bu otlar, çiçeğinizi zayıflatabilir. Bu yüzden temizlemeyi ihmal etmeyin.

Gül, güneş ışığını sever. Bu yüzden, her gün mutlaka birkaç saat güneş ışığı almasını sağlayın.

Saksı seçerken de büyük boy tercih edebilirsiniz.