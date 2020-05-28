Evde Forma Girin: 5 Etkili Egzersiz Hareketi

Jump Squat:

Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın. Göğsünüz karşıyı, diz ekleminiz ayak parmak ucunuzu geçmeyecek şekilde çömelin. Kalkarken parmak ucunuzda hafifçe zıplayıp tekrar çömelin. 3 set, 12 tekrar.

Kick Back:

İki elinizle sandalye veya duvar gibi bir şeyden destek alarak bir bacağınızı ayak parmak ucunuzu kendinize çekili olacak şekilde iyice geri itin. Hareketi uygularken üst vücudun dik olmasına özen gösterin. Her iki bacak için 3 set, 12-15 tekrar.

Dead Lift:

Bacaklar hafif açık, dizler hafif bükülü, kalça dışarı ve eller vücut ortasında aşağı doğru dümdüz olacak şekilde konumlanın. Ellerinizi yavaşça dizlerinizin bitiş yerine kadar indirin. Eller daima vücuda çok yakın ve bacaklara paralel şekilde olmalı ve hareket uygulanırken aynı yakınlık korunmalıdır. Bükülme yaparken bacaklarınızın arkasındaki gerginliği hissediyorsanız, hareketi doğru uyguluyorsunuz demektir. 3 set, 10-12 tekrar.

Scissors: Yere uzanın. Ellerinizle başınızı ve boynunuzu sanki çenenizde bir top tutuyormuşsunuz gibi hizalayın ve bel boşluğunuzu kapatacak şekilde üst bedeni biraz havada tutun. Bu pozisyonu muhafaza ederek bir bacağınızı biraz havaya kaldırıp diğerini aşağıda tutun, sonratam tersini uygulayın, tıpkı bir makas gibi hareketi tekrarlayın.

Lower Back Crunch: Yüz üstü uzanın. Ellerinizi başınızın iki tarafına hizalayın. Yavaşça geri bükülün. Son tekrara geldiğinizde kolları öne uzatarak havada bekleyin, ardından yine havada kalarak yüzermiş gibi kolları geri alın ve hareketi bitirin. 3’er set 12 tekrar.