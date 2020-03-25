Evde filtre kahve yapamayan kalmasın! İşte çok işinize yarayacak ipuçları

Tadıyla kıvamıyla ideal bir filtre kahve yapmanın en kolay yolu yapılır. Bu makinelerle çeşit çeşit kahveler yapabilirsiniz. Ancak evinde kahve makinesi olmayan kahve içmeyecek diye de bir kural yok elbette. Her yerde bulunan ve çok uygun fiyatlara satılan French press diye bilinen kahve demlikleriyle nefis kahveler yapmak mümkün.

French press yerine pour over denen tekniği de deneyebilirsiniz. Bunun için fincanın üzerine doğrudan yerleştirilen ve kağıt filtrelerle birlikte çalışan porselen aparatlardan alabilirsiniz. Pour over suyun akış hızını ve dolayısıyla kahvenin demlenme süresini kontrol edebilmek açısından daha avantajlı bir yöntemdir.

Kullanacağınız demleme tekniği kadar kahvenizin kalitesi de önemli. Düzgün kavrulmuş kaliteli bir çekirdek kullanmalısınız. Çekirdeğiniz kahve demleme tekniğinize uygun büyüklükte öğütülmüş olmalı. Evde değirmeniniz varsa öğütme işini kendiniz de yapabilirsiniz ama büyük kahvecilerin birçoğunda da çekirdek aldığınız kahveyi dilediğiniz büyüklükte öğütme hizmeti veriliyor.

Kahvenizi kendiniz öğütecekseniz bilmeniz gereken süreler şunlar:

İnce öğütülmüş kahve: Değirmende 15 saniye; koni biçiminde filtresi olan kahve makineleri ya da espresso makineleri için.

Orta öğütülmüş kahve: Değirmende 8-10 saniye; altı düz filtresi olan kahve makineleri için.

Kalın öğütülmüş kahve: Değirmende 6 saniye; French press için.

KAHVE – SU ORANINA DİKKAT

Geldik kahvenin demlenme aşamasına… Kahveyi nerede demlerseniz demleyin miktarını ölçmenizde fayda var. Aksi takdirde fazla sulu ya da fazla acı kahveler yapma ihtimaliniz var.

Fincan başına 6-8 gram kahve koyun. Suyu kaynar kaynamaz kahveye eklemek yerine biraz soğuttuktan sonra ilave etmeyi unutmayın. Çok sıcak su kahvedeki yağ asitlerinin buharlaşmasına ve lezzet kaybına neden olur.

Kahvenizi metal yerine plastik veya ahşap kaşıkla karıştırın. Dilerseniz ılık süt, süt köpüğü, vanilya, tarçın gibi aroma vericilerle farklı kahveler yapabilirsiniz.