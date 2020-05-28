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Evdehayat
Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Evde fast food çıtırlığında patatesler kızartabilmek için ihtiyacınız olan tek tarif

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Evde fast food çıtırlığında patatesler kızartabilmek için ihtiyacınız olan tek tarif
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Patates kızartması yemesi gerçekten keyif veren benzersiz bir lezzet. Hele ki şöyle çıtır çıtır patates kızartmalarının yerini hiçbir şey tutmuyor. Sizin için o meşhur fast food zincirlerinde yapılana benzer patatesleri evde de kızartmanın formülünü araştırdık. İşte çıtır patatesin malzemeleri ve yapılış adımları...

Malzemeler:

1 kilogram patates

1 şişe maden suyu

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Patatesleri soyup incecik doğrayın.

Bir kaseye soğuk su doldurup içine sirke ilave edin.

Patatesleri bu suda yarım saat kadar bekletin.

Ardından patatesleri bol suyla yıkayıp maden suyuna koyun.

Birkaç dakika maden suyunda beklettiğiniz patatesleri süzüp kurulayın.

Sıvı yağı kızdırıp patatesleri yağa aktarın.

Kapağı açık halde altın rengi olana kadar kızarttığınız patatesleri kevgirle alıp kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Yağı süzülen patatesleri tuzlayıp tabağa alın. Kızarmış patatesiniz hazır. Afiyet olsun…

Markettekini aratmıyor: Ev yapımı patates cipsi
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