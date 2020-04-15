Evde elma şekeri hazırlamaya ne dersiniz?

Malzemeler

4 adet kırmızı elma

2 su bardağı toz şeker

1 adet sallama kuşburnu çayı

1 adet limon

1 su bardağı kaynamış su

Yapılışı

Kuşburnu çayını bir bardak kaynamış suda demleyin ve kenara alın. Limonu kesin ve suyunu sıkın. Ocağın altını açın, tavayı yerleştirin. İçine şekeri ekleyip demlediğiniz kuşburnu çayını dökün. Şeker ve kuşburnu çayını sürekli karıştırın, şekerin erimesini sağlayın. Limon suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca 20 dakika kadar daha kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Elmaları uzun çubuklara geçirin. Kıvam alan şekerli karışımda elmaları tek tek bulayın. Buladığınız elmaları yağlı kağıdın üzerine çıkarın. Bir süre bekledikten sonra buzdolabına koyun ve iki saat dinlenmeleri için bekleyin.

Elma şekerleri hazır, afiyet olsun.