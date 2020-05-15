Evde el sabunu yapalım mı?
El sabunlar, son aylarda belki de en çok kullandığımız ürünlerin başında geliyor. Koro sebebiyle sık sık ellerimizi yıkadığımız şu günlerde evde el sabunu yapmaya ne dersiniz?
Köpüklü el sabunu tarifi
Malzemeler:
1/4 su bardağı damıtılmış su
1/2 su bardağı kastil sabunu
4-5 damla lavanta yağı
4-5 damla nane yağı
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı da kullanabilirsiniz)
Hazırlanışı:
Bir cam kavanoza kastil sabunu ile suyu koyun. Ardından nane, lavanta ve Hindistan cevizi yağını ekletip iyice karıştırın.
Karışımı pompalı bir şişeye dökün. Sabununuz hazır!
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