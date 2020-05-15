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Evdehayat
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Evde el sabunu yapalım mı?

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Evde el sabunu yapalım mı?
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El sabunlar, son aylarda belki de en çok kullandığımız ürünlerin başında geliyor. Koro sebebiyle sık sık ellerimizi yıkadığımız şu günlerde evde el sabunu yapmaya ne dersiniz?

Köpüklü el sabunu tarifi

Malzemeler:

1/4 su bardağı damıtılmış su

1/2 su bardağı kastil sabunu

4-5 damla lavanta yağı

4-5 damla nane yağı

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

Hazırlanışı:

Bir cam kavanoza kastil sabunu ile suyu koyun. Ardından nane, lavanta ve Hindistan cevizi yağını ekletip iyice karıştırın.

Karışımı pompalı bir şişeye dökün. Sabununuz hazır!

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