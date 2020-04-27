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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Evde el bakım önerileri

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Evde el bakım önerileri
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Ellerimiz güneş ışığından, gündelik ev işlerinden ve havalardan etkilenir. Bu yüzden de düzenli bir bakıma ihtiyaç duyulur. Peki, evde elimize nasıl bir bakım uygulayabiliriz? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Ellerde meydana gelen kuruluk ve çatlaklar en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Fakat, düzenli bakımla bu sorunu çözebilirsiniz.

Her gece yatmadan önce ve sabah kalkınca el bakımınızı ihmal etmeyin. Bu şekilde düzenli olarak yapılan bakımla elleriniz daha sağlıklı görünebilir.

Nem derecesi de oldukça önemlidir. Nem seviyesi düşünce cildimizde kuruluk ve çatlaklıklar meydana gelebilir. Bu yüzden, elleriniz için nem seviyesini belirli bir dengede tutmaya dikkat edin.

Evde hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı ve limonlu karışımı ellerinize uygulayabilirsiniz. Bunun için bir miktar zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu küçük bir kasede karıştırıp ellerinize masaj yaparak uygulayın. Ardından ellerinizin ne kadar yumuşak olduğunu görebilirsiniz.

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