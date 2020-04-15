Evde duş jeli nasıl yapılır?

Size bugün zeytinyağlı duş jeli yapımını anlatacağız. Gözünüz korkmasın, evde duş jeli yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte tarifi...

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

-2 yemek kaşığı bal

-1 kalıp ince şekilde rendelenmiş zeytinyağı sabunu ya da 8 yemek kaşığı kadar zeytinyağlı sıvı sabun (katkı maddesiz olmasına özen gösterin)

-2,5 bardak içme suyu (bu, kalıp sabun kullanacaksanız gerekli olacak)

-Birkaç damla uçucu yağ (Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir seçenek. Lavanta, yasemin, portakal yağı gibi besleyici ve mis kokulu uçucu yağlardan birini tercih edebilirsiniz.

Hazırlanışı:

Eğer kalıp sabun kullanacaksanız suyu bir tencerede kaynatın, kaynayınca ocağı kapatın. Rendelenmiş zeytinyağı sabununu ekleyin ve karıştırarak eritin. Uçucu yağı, balı, Hindistan cevizi yağını da ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra pompalı bir şişeye doldurun.

Eğer kalıp sabun değil de sıvı sabun kullanarak hazırlayacaksanız; Hindistan cevizi yağını bir tencerede hafifçe ısıtarak eritin. Yağ sıvı hale gelince uçucu yağ ve balı ekleyin, güzelce karıştırın. En son ise katkısız sıvı sabunu ekleyip karıştırın. Pompalı bir şişeye doldurun. Pompalı şişeniz yoksa herhangi bir şişeye de koyup kullanmaya başlayabilirsiniz.