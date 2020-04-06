Evde doğru spor yapmanın püf noktaları

Hareketsiz kalma oranımızın fazlasıyla arttığı bu dönemde evde egzersiz yapmanın önemi daha da artıyor. Gün içinde 3-4 kere 15'er dakikalık basit ama etkili egzersizler yapmak doğru olacaktır. Egzersizleri yemek saatlerinizin hemen önüne ya da ardına koymamaya da dikkat edin. Yemekten en az 1 saat önce ya da 1 saat sonra egzersiz yapın.

Evde egzersizlere esneme-germe ile başlayın. Bu hareketler kasların esnemesine yardımcı olur, vücudun bazal metabolizmasını hızlandırır.

Olduğunuz yerde koşun. Önce küçük sonra büyük adımlarla yapın. Kollarınızı bacaklarınızı esnetin.

Bacaklarınız için 3 set 10 tekrar squat yapın. Kollarınızı öne uzatın, altınızda bir sandalye varmış gibi çömelip kalkın.

Göğüs kasları için 3 set 15 tekrar ile şınav çekin.

Karın kaslarınız için ise yine 3 set 15 tekrar ile mekik çekin.

Mutlaka spor kıyafetler giyin

Evde spor yapmak 'spor yaptığınız' gerçeğini değiştirmez. Lütfen pijamalarınızı çıkarın, spor kıyafetlerinizi giyin. Bu hem sağlığınız hem de motivasyonunuz için oldukça önemli.

Doğru sporun temeli doğru beslenme

Yaptığınız spor ne olursa olsun değişmemesi gereken bir gerçek var; doğru beslenmek. Tükettiğiniz besinlere dikkat etmeli, öğün düzeninizi korumalı ve gerekli miktarda sıvı tükettiğinize emin olmalısınız. Tüm bunlar aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için de önem taşıyor.