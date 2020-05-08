Evde doğal gül suyu nasıl yapılır?
Gül suyu, yıllardır güzellik bakım alanında kullanılan doğal kozmetik ürünlerinden biri… Cilt için pek çok faydası var; gözenekleri küçültür, cildi canlandırır. Peki, evde gül suyu nasıl hazırlanır biliyor musunuz?
Birçok pahalı üründen daha etkili olan ev yapımı gül suyu tarifini sizler için derledik.
Malzemeler
5 adet gül yaprağı
Yarım litre suyu içme suyu
Cam şişe, tencere
Hazırlanışı
Tencereye suyu koyun, gül yapraklarını ekleyip altını açın.
İlk etapta, su kaynayana kadar ocak yüksek ateşte olmalı.
Su kaynamaya başladığı an ocağın altını en kısığa getirin.
10 dakika kısık ateşte kaynamasını bekledikten sonra ocağı tamamen kapatın.
Bir kenarda dinlenmeye bırakın.
Tamamen soğuduktan sonda suyu süzüp cam şişeye alın.
Elde ettiğiniz gül suyunu cildinizi temizlemek ve canlandırmak için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle