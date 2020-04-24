Evde diş sağlığınızı koruyun: Yağ çekme (oil pulling) yöntemi nedir?

Evde olduğumuz günlerde ağız ve diş sağlığımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. Bugün size geleneksel bir yöntem olan oil pulling yönteminden bahsedeceğiz.

Yağ çekme (oil pulling) yöntemi nedir?

Yağ çekme yöntemi, gece uyumadan önce ve sabah uyanınca 1 tatlı kaşığı yağı ağza alıp 5 ile 20 dakika boyunca ağzın bu yağ ile çalkalanmasıdır.

Çalkalama yaparken, yağın dişlerin arasından iyi geçmesi sağlanır. Çalkalama işleminin ardından da dişler fırçalanır. Bu yöntemi bitkisel yağlar ile yapabilirsiniz; zeytinyağı, avokado yağı, susam yağı, Hindistan cevizi yağı gibi...

Yağ çekme (oil pulling) yönteminin faydaları

Ayurveda tıbbına göre yağ çekme yöntemi ağız bakımının iyileştirilmesi, diş eti hastalıklarının tedavisi, diş lekelerinin giderilmesi, ağız kokusunun önlenmesi ve dişlerin beyazlaması gibi etkilere sahip.

Yapılan bilimsel araştırmalar, bu yöntemde kullanılan bitkisel yağların ağızda sabunlaşma etkisi göstererek, çalkalama sonrası tükürüldüğünde ağız içi zararlı bakterilerin uzaklaştırılmasını sağladığını, ağız ve diş sağlığını koruduğunu söylüyor.

Bunun yanında birçok uzman ise yağ çekme yönteminin düzeli olarak kullanılıp kullanılmama konusunda yeterli sayıda çalışma olmadığını belirtiyor.