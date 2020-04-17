Evde diş macunu nasıl yapılır? İşte 2 kolay tarif...

Naneli diş macunu tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi yağı

15 damla nane yağı

4 yemek kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını bir kabın içerisine koyun. Hindistan cevizi donuk halde ise hafif bir sıcaklıkta eritin. Ardından nane yağı ve kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı hava almayan bir kapta muhafaza edin.

Zerdeçallı diş macunu tarifi

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Zerdeçal ve kabartma tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Zerdeçallı diş macununuz hazır!

Nasıl kullanılır?

Diş fırçanızı karışıma batırın, 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın.