Evde diş macunu nasıl yapılır? İşte 2 kolay tarif...
Evde kaldığımız günlerde birçok ürünü kendimiz yapmayı öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz. Biz de burada sizlere evde yapabileceğiniz basit tarifler vermeyi sürdüreceğiz. Bugünkü tarifimiz ise ev yapımı diş macunu! Evde diş macunu yapmanın ne kadar kolay olduğunu görünce bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz.
Naneli diş macunu tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı Hindistan cevizi yağı
15 damla nane yağı
4 yemek kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi yağını bir kabın içerisine koyun. Hindistan cevizi donuk halde ise hafif bir sıcaklıkta eritin. Ardından nane yağı ve kabartma tozunu ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı hava almayan bir kapta muhafaza edin.
Zerdeçallı diş macunu tarifi
Malzemeler:
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
Zerdeçal ve kabartma tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Zerdeçallı diş macununuz hazır!
Nasıl kullanılır?
Diş fırçanızı karışıma batırın, 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın.
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