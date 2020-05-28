Evde diş beyazlatma yöntemleri

Limon ve karbonat

Diş fırçanızın üzerine bir çay kaşığı karbonat serpiştirip üzerine birkaç damla limon suyu sıkın ve dişlerinizi iyice fırçalayın. Bu işlemi uygularken başka bir diş fırçası kullanmayı tercih edin. Bu beyazlatma işlemini haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Tarçın ve ada çayı

Tarçın ve ada çayı ikilisi diş beyazlatmada kullanılan doğal yöntemler arasında yer alıyor. Ada çayı da tarçın da en sağlıklı besinlerden. Bu iki besinin faydaları biri de diş ve ağız sağlığı koruması, dişleri beyazlatması. Bu uygulamada tarçın ve ada çayını yoz halde kullanmanız gerekiyor. Diş fırçanızın üzerine biraz tarçın ve biraz ada çayı serperek dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi haftada 2 defa tekrarlayın.

Çilek

Son günlerde çilek ile ilgili sosyal medyada dönen videolar olay olsa da bu videolar, çileğin diş beyazlatma özelliğini değiştirmiyor. Diş beyazlatma için en etkili besinlerden biri olan çileği ezerek püre kıvamına getirdikten sonra diş fırçası yardımı ile dişlerinizi fırçalayın. En etkili sonuç için haftada 3-4 defa uygulayın.

Tuz ve sirke

Bir çay kaşığı tuz ile bir çay kaşığı sirkeyi karıştırın ve bu karışım ile dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntemi de haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.