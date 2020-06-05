Evde çocuğunuzla pancake yapmaya ne dersiniz?

Birlikte hazırladığınız pancakeleri süslemesini ondan rica edebilirsiniz. İşte pancake yapımı için gerekli malzemeler ve hazırlanışı…

-1,5 su bardağı süt

-2 adet yumurta

-3 yemek kaşığı şeker

-2 su bardağı un

-1 çay kaşığı vanilya

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-Tavaya sürmek için sıvı yağ

Büyük bir kaseye tüm malzemeleri alarak sırayla karıştırmasını isteyin. Mikser yerine daha rahat karıştırması için çırpıcı verebilirsiniz. Karışım hazır olduğunda tavaya kepçe yardımıyla döküp çevirin. Bunu yapmak çocuğunuz için uygun olmayacaktır, bu noktada siz işi devralabilirsiniz. Pancake’ler bittiğinde ondan sevdiği meyvelerle süslemesini isteyin.