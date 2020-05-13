Evde cilt serumu yapalım mı?

Ev yapımı zerdeçal serumu

Malzemeler:

1 yemek kaşığı toz zerdeçal

1/2 bardak bal

Birkaç damla zerdeçal yağı

Yapılışı:

Zerdeçal tozu, yağı ve balı cam bir kaseye alın ve güzelce karıştırın.

Tüm malzemeler iyice iç içe geçene kadar karıştırdıktan sonra karışımı spreyli ya da pompalı bir şişeye doldurun.

Bu serumu sabah ya da akşam kullanabilirsiniz. Avucunuza az miktarda alın, yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika masaj yapmaya devam edin. Ardından ılık su ile durulayın.