Evde cilt serumu yapalım mı?
Ekmekler, tatlılar, leziz tariflerden sonra evde bir de cilt serumu yapmaya ne dersiniz? İşte sadece 3 malzemeli cilt serumu tarifi...
Ev yapımı zerdeçal serumu
Malzemeler:
1 yemek kaşığı toz zerdeçal
1/2 bardak bal
Birkaç damla zerdeçal yağı
Yapılışı:
Zerdeçal tozu, yağı ve balı cam bir kaseye alın ve güzelce karıştırın.
Tüm malzemeler iyice iç içe geçene kadar karıştırdıktan sonra karışımı spreyli ya da pompalı bir şişeye doldurun.
Bu serumu sabah ya da akşam kullanabilirsiniz. Avucunuza az miktarda alın, yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika masaj yapmaya devam edin. Ardından ılık su ile durulayın.
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