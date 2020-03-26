Evde canı sıkılanlar için Instagram'dan sürpriz özellik

Facebook'un yıllar önce potansiyelini görerek satın aldığı ve kullanıcı kitlesini günbegün büyüten sosyal medya platformu Instagram, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde daha çok zaman geçirenlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Şirket, bu konuda rakam paylaşmasa da şirkete yakın kaynaklara göre Instagram kullanım oranında ciddi bir sıçrama yaşandığı belirtiliyor.

Bu ilginin farkında olan Instagram ise evinde zaman geçirenlere özel yeni bir özelliği kullanıcılarına sundu. 'Co-Watching' ismini taşıyan bu özellik ile birden fazla kişi bir araya gelebiliyor, iletişime geçebiliyor. Yani birden fazla kişiyle görüntülü sohbet edebilmek Instagram bünyesinde artık mümkün.



Bunun için Direct yani gelen kutusuna gelen video sohbet düğmesine basılması yeterli oluyor. Video sohbet başladıktan sonra arkadaşlarınızla beraber kaydettiğiniz veya beğendiğiniz gönderilere de beraber bakabiliyorsunuz.

Bu özellik ile aynı zamanda video aramasında sol alt köşede yer alan butona basarak size önerilen fotoğraf ve videoları da görüntüleme şansınız var.



