Evde çalışanlar dikkat! Siber güvenlik için ne yapmalı?

Koronavirüs 150’den fazla ülkede milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Hükümetler vatandaşlarına gerekmedikçe evden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor, iş dünyasında da uzaktan çalışma uygulamaları günden güne yaygınlaşıyor.

Evlerimizi küçük ofislere dönüştürmeye başladık. Ancak işlerimizi uzaktan bağlantıyla yaparken özellikle siber güvenlik konusuna dikkat etmemiz gerek. Zira; bilgisayar korsanlarının COVID-19 konusunda tuzak e-postalar göndererek bireyleri hedef aldığı, sosyal medyada sıkça rastladığımız koronavirüs haritalarıyla dahi zararlı yazılımların bilgisayarlara sızabildiği haberlerini duyuyoruz.



Öncelikle bilgisayarınızda mutlaka bir güvenlik yazılımı bulundurmalısınız. Ücretsiz olan bir yazılım kullanacaksanız bu alanda duyulmuş, popüler bir uygulama tercih edin. Bunun yanı sıra kullandığınız WiFi ağının şifresini mutlaka değiştirin.



E-posta üzerinden gelen internet adresleri konusunda güvenlik yazılımları da bir şey yapamayabilir. Güvenilir olmayan bir kaynaktan gelen hiçbir içeriği asla açmayın, hemen silin.



Diğer yandan VPN servislerinden faydalanmak da iş güvenliği açısından önemli. Ofis dışından yapılan bağlantılar konusunda en sık yapılan tavsiyenin VPN yani sanal özel ağ kullanmak yönünde olduğunu görüyoruz. Peki neden?



VPN kullanıcı ile özel ağ arasında güvenli bir tünel oluşturarak hassas verilere sahip olan kurumların siber saldırılardan korunmasına yardımcı oluyor. Bir diğer avantajı ise kullanıcının IP adresini gizleyip sadece özel ağın IP adresini görünür hale getirerek kullanıcıların internet üzerindeki aktivitelerinin üçüncü taraflarca izlenmesini zorlaştırması olarak öne çıkıyor. Bu konuda işvereninizle de iletişime geçebilir ve bu konuda gerekli adımı atması konusunda tavsiyede bulunabilirsiniz.



Ayrıca kullandığınız şifreleri belirli sıklıkta mutlaka değiştirin, şifrelerinizin 8 karakterden daha uzun olduğuna ve bu şifrelerin rakam, büyük/küçük harf ve @ gibi sembolleri de içerdiğinden emin olun.