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Evde buzlu çay yapalım, yaz boyu serin serin içelim
Yaz aylarında sıcaklara karşı en ferahlatıcı silahlardan biri buzlu çaylar. Evde de kolayca yapılabilen ve farklı meyvelerle kolayca lezzetlendirilebilen buzlu çayın yapımı için ihtiyacınız olan malzemeleri hemen şimdi bile mutfağınızda bulabilirsiniz. Zevkle içeceğinize emin olduğumuz ev yapımı buzlu çay tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun…
Malzemeler:
2-3 su bardağı demlenmiş çay
2-3 tatlı kaşığı şeker veya bal
1 adet limon
10-12 küp buz
Su
Dilerseniz meyve parçaları
Nasıl yapılır?
Çayı bir sürahiye alın ve içine soğuk suyu ilave edin.
Bal ya da şekeri de ekleyip karıştırarak eritin.
Dilerseniz meyve parçalarını da ilave edin.
Buzu bardaklara bölüştürüp üzerine çayı ilave edin. Afiyet olsun...
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