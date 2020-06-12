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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Evde buzlu çay yapalım, yaz boyu serin serin içelim

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Evde buzlu çay yapalım, yaz boyu serin serin içelim
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Yaz aylarında sıcaklara karşı en ferahlatıcı silahlardan biri buzlu çaylar. Evde de kolayca yapılabilen ve farklı meyvelerle kolayca lezzetlendirilebilen buzlu çayın yapımı için ihtiyacınız olan malzemeleri hemen şimdi bile mutfağınızda bulabilirsiniz. Zevkle içeceğinize emin olduğumuz ev yapımı buzlu çay tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun…

Malzemeler:

2-3 su bardağı demlenmiş çay

2-3 tatlı kaşığı şeker veya bal

1 adet limon

10-12 küp buz

Su

Dilerseniz meyve parçaları

Nasıl yapılır?

Çayı bir sürahiye alın ve içine soğuk suyu ilave edin.

Bal ya da şekeri de ekleyip karıştırarak eritin.

Dilerseniz meyve parçalarını da ilave edin.

Buzu bardaklara bölüştürüp üzerine çayı ilave edin. Afiyet olsun...

 

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