Evde bulunan iki malzeme ile cildiniz için tonik hazırlayabilirsiniz

Şimdi vereceğimiz tonik tarifi cildinizi canlandıracak, pırıl pırıl yapacak. Yalnızca iki malzeme ile hazırlayacağınız bu cilt temizleme toniği yüzünüzdeki yorgunluğu alacak.



Günün cilt üzerinde yarattığı yorgunluğu iki malzeme ile alabilirsiniz. Bunun için 4 yemek kaşığı sirkeyi bir kaba alın. 4 yemek kaşığı da portakal suyu ekleyin. Bu iki malzemeyi karıştırın. Cildinizi güzelce yıkadıktan sonra bu karışıma pamuğu batırarak yüzünüzü temizleyin. Tamamen doğal olan bu tonik cildinize nüfuz ederek siyah noktaların çıkmasını engelleyecektir.