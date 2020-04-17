Evde boyoz yapmaya ne dersiniz? Hadi sıvayın kolları!
İzmir’de “Kahvaltıların olmazsa olmazı nedir?” diye sorsalar, birçok kişinin vereceği cevap boyoz olur herhalde. Yanında haşlanmış yumurta ve çayla tüketilmesi adet olan bu çıtır çıtır hamur işi sade olabildiği gibi tahin, peynir, patates, ıspanak gibi farklı harçlarla doldurulmuş da olabilir. Aşağıda sade boyozun malzemelerini ve yapılış aşamalarını bulabilirsiniz. Dilerseniz siz iç malzemesiyle faklı lezzetler de yaratabilirsiniz.
Malzemeler:
500 gram un
250 mililitre ılık su
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Çeyrek su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
Unu eleyin. Tuz ve şeker ilave ederek karıştırın.
Ilık suyu ilave edip biraz sert bir hamur elde edene dek 10 dakika kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru üzerini streç filme sarıp 20 dakika dinlendirdikten sonra silindir haline getirin.
Silindiri minik bezelere bölün.
Bezeleri yuvarlayıp şekil verdikten sonra 20 dakika daha dinlendirin.
Dinlenen bezeleri merdaneyle tatlı tabağı büyüklüğünde açıp aralarını yağlayarak üst üste dizin.
Bu şekilde 15 dakika daha bekletin.
Üst üste dizdiğiniz hamurları yeniden inceltebildiğiniz kadar açın ve önce zarf şeklinde katlayıp ardından rulo yapın.
Yağlı hamur rulosunu son kez oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Fırını 200 derecede ısıtmaya başlayın. Kullanacağınız fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayın.
Dinlenen yağlı hamurdan dilediğiniz büyüklükte hamur parçaları kesin. Bu parçaları elinizle hafifçe yuvarlayın.
Yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına parmağınızla bastırdıktan sonra aralıklarla fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden 200 derece ısıtılmış fırının orta katında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. Leziz boyozlarınız hazır! Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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