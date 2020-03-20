Evde bitki yetiştirirken nelere dikkat edilmeli?

Evlerimize güzellik katan bitkiler her ne kadar keyif verse de bakımı oldukça özen istiyor. Evde bir çiçeğe bakmak kolay gibi görünebilir ama dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var. İşte, evde bitki bakımı için bilmeniz gerekenler...

Saksı tercihi

Bir bitkinin yetişeceği saksı oldukça büyük önem taşıyor. Çünkü, köklerinin derine ineceği türden bitki yetiştirecekseniz geniş bir saksı tercih etmelisiniz. Eğer kökleri derine inmeyecek bir bitki ise saksının derin olmasına gerek yok. Ayrıca, saksınızı bitkinizin gelişimine göre belli aralıklarla da değiştirmelisiniz.

Toprak seçimi

Yetiştireceğiniz bir çiçeğin ihtiyacı olan besinleri alabilmesi için toprak seçimine özen gösterilmeli. Aksi takdirde yararlı olan besinleri topraktan alamayan çiçeğiniz uzun ömürlü olmaz. Bu yüzden, ev ortamında yetiştirilen bitkiler için organik maddeler açısından zengin olan torf öneriliyor. Fakat, toprak seçiminin yetiştirmek istediğiniz bitkinin cinsine göre değiştiğini de belirtelim.

Sulama

Bitki bakımında en sık yapılması gerekenlerden biri de sulama işlemi. Bir çiçeğin saksısını yılda 1 defa değiştirebilirsiniz ama sulama işlemini çiçeğin türüne göre her gün tekrarlamanız gerekebilir. Fakat, çiçeğinizi sularken aynı gün ve aynı saatte yapmaya dikkat edin ve toprak çok kuruysa sulayın. Toprağın nemli olduğu zamanlar suya ihtiyaç olmayabilir.

Bitki ortamı

Bazı bitkiler güneş ışığını sever bazıları da her ortamda yetiştirilmeye uygundur. Bu yüzden, ortamın sıcaklık ve nem dengesine dikkat edin. Ayrıca, aşırı güneş ışığı da çiçeğinize zarar verebilir.