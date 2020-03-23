Evde bakım zamanı! Badem yağı saçlara nasıl uygulanır?

Badem yağını cildinize ve saçlarınıza maske olarak uygulayabilirsiniz. Badem yağı özellikle saçlar için inanılmaz faydalı!

Sürün, bekletin, yıkayın

Badem yağını saçlarınız hafif nemliyken sürün ve saç diplerinize masaj yaparak yedirin. Saçınızda 40 dakika beklettikten sonra durulayın.

Kepek problemi için ise yine en iyi çözüm badem yağı… Saç diplerinize masaj yapıp 30 dakika beklettikten sonra durulayın.

Yüzyıllardır cilt ve saç bakımı için kullanılan badem yağının diğer faydaları ise şöyle: