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Evdehayat
Haber Giriş: 23.03.2020 - 18:05,Son Güncelleme:/

Evde bakım zamanı! Badem yağı saçlara nasıl uygulanır?

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Evde bakım zamanı! Badem yağı saçlara nasıl uygulanır?
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Hemen hemen her konuda fayda sağlayan badem yağı kendine has kokusu ve sarı rengiyle kolayca ayırt edilebiliyor. Saçlarınızdan tırnaklarınıza kadar yararı olan badem yağının acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Peki, badem yağını nasıl kullanmalısınız? Evde badem yağı ile saçlarınıza nasıl bakım yapabilirsiniz?

Badem yağını cildinize ve saçlarınıza maske olarak uygulayabilirsiniz. Badem yağı özellikle saçlar için inanılmaz faydalı!

Sürün, bekletin, yıkayın

Badem yağını saçlarınız hafif nemliyken sürün ve saç diplerinize masaj yaparak yedirin. Saçınızda 40 dakika beklettikten sonra durulayın.

Kepek problemi için ise yine en iyi çözüm badem yağı… Saç diplerinize masaj yapıp 30 dakika beklettikten sonra durulayın.

Yüzyıllardır cilt ve saç bakımı için kullanılan badem yağının diğer faydaları ise şöyle:

  • Cildin nemlenmesine yardımcı olur.
  • Tırnak, saç, sakal ve kaşların sağlıklı uzamasını sağlar.
  • Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.
  • Badem yağını gözaltlarınıza masaj yaparak gözlerinizin çevresindeki mor halkalardan kurtulabilirsiniz.
  • İçeriğindeki E vitamini sayesinde saçları kökten uca besler.
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