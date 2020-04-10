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Evde avokado nasıl yetiştirilir?
Son yıllarda oldukça popüler olan sağlık deposu avokadoyu evinizde yetiştirmeye ne dersiniz? Evde avokado yetiştirmek için en doğru mevsim ilkbahar, yani hiç geç kalmadınız. Hemen aldığınız avokadonun çekirdeğini yıkayıp aşağıda tarif ettiğimiz şekilde çimlendirmeye bırakın!
EVDE AVOKADO ÇİMLENDİRME NASIL YAPILIR?
MALZEMELER:
- 1 adet avokado çekirdeği
- 3 adet kürdan
- 1 büyük bardak veya kavanoz
- Yarım bardak su
TARİF:
- Avokadoyu dikine ortadan kesin.
- Çekirdeğin etrafında dönecek şekilde bıçakla döndürün ve ikiye ayırın.
- Çekirdeği çıkarıp yıkayın ve ardından iyice kurulayın.
- Kestiğiniz avokadoyu da daha sonra tüketmek üzere kararmaması için limonlayıp dolaba koyun, sonra afiyetle tüketirsiniz :)
- Avokado çekirdeğinin tombul kısmı aşağı gelecek şekilde tutun ve fotoğraftaki gibi tam ortasından 3 adet kürdanı hafif yukarı eğik olacak şekilde kürdanları takın.
- Ardından kürdanlı avokadonuzu yarım su bardağı su doldurduğunuz bardağa yerleştirin.
- Avokadonun yarısı suyun içinde, diğer yarısı dışarıda olmalı. Su hizası kürdanların altında kalmalı.
- Bardağı doğrudan güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında bir yere yerleştirin.
- İlk filizin çıkması yaklaşık 3-6 hafta kadar sürüyor. Hemen ardından da yukarıdan patlatacak ve filizler ve ardından yapraklar oluşacaktır.
Kolombiya'dan İstanbul'a avokado yolculuğuSağlıklı ve iyi yaşam tarzını benimseyen, vegan ya da vejetaryen beslenen ya da sadece farklı tatlar arayanlar için Mahmure.com olarak Gülçin Çavdarcı ile birlikte alternatif mekanları geziyoruz. İlk olarak Teşvikiye’de bulunan Avokado Bar’dayız! Avokadonun her halini bulabileceğiniz bu küçük ve sıcak mekanda Avokado Bar İşletmecisi Andres Gomez ile konuştuk.
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