Evde ağda yapmak çok kolay!
İstenmeyen tüylerden kurtulmak için evde bulunan malzemelerle ağda yapabilirsiniz. Üstelik hazırlaması da çok basit.
Üç basit malzemeyle evde ağda yapabilir, kendiniz uygulayabilirsiniz. İşte ev yapımı ağda için malzemeler ve hazırlanışı…
Malzemeler
2 çay bardağı şeker
Yarım limon
Yarım çay bardağı su
Hazırlanışı
Malzemeleri bir tencereye koyun. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Bir süre sonra rengi koyulaşacak. Kaynamaya başlayıp göz göz olunca hazır demektir. Kıvamını kontrol edip akıcılığına baktıktan sonra ateşten alabilirsiniz.
Püf noktalarına dikkat!
- Eğer yaptığınız ağda koyu kıvamlı olduysa biraz su katarak inceltmeyi deneyebilirsiniz.
- Ağdayı yaparken mutlaka sürekli karıştırın. Şayet karıştırmazsanız ağda topaklanma yapacak, kullandığınız malzemeler boşa gidecektir.
- Ağdayı hemen kullanmanız gerekiyorsa, cildinizde yanık oluşmaması için mutlaka soğuduğundan emin olun. Hızlı soğuması için bir süre buzdolabında bekletebilirsiniz.
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