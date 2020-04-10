Evde ağda yapmak çok kolay!

Üç basit malzemeyle evde ağda yapabilir, kendiniz uygulayabilirsiniz. İşte ev yapımı ağda için malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler

2 çay bardağı şeker

Yarım limon

Yarım çay bardağı su

Hazırlanışı

Malzemeleri bir tencereye koyun. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Bir süre sonra rengi koyulaşacak. Kaynamaya başlayıp göz göz olunca hazır demektir. Kıvamını kontrol edip akıcılığına baktıktan sonra ateşten alabilirsiniz.

Püf noktalarına dikkat!

- Eğer yaptığınız ağda koyu kıvamlı olduysa biraz su katarak inceltmeyi deneyebilirsiniz.

- Ağdayı yaparken mutlaka sürekli karıştırın. Şayet karıştırmazsanız ağda topaklanma yapacak, kullandığınız malzemeler boşa gidecektir.

- Ağdayı hemen kullanmanız gerekiyorsa, cildinizde yanık oluşmaması için mutlaka soğuduğundan emin olun. Hızlı soğuması için bir süre buzdolabında bekletebilirsiniz.