Evde adaçayı yakmanın yararları
Adaçayı, tarçın, sandal ağacı gibi bitkilerin yakılması yani tütsü geleneği çok eski dönemlere; Pagan ve Şaman inancına dayanmaktadır. Hoş kokulu bitkilerin ateşle yakıldıktan sonra söndürülmesiyle yapılan bu işlemin birçok yararı olduğu iddia ediliyor. İşte onlardan bazıları...
ADAÇAYI NASIL YAKILIR?
Adaçayı dallarını bir araya getirin ve sap kısımlarına daha çok gelecek şekilde bir ip yardımıyla bağlayın.
Bir araya getirdiğiniz adaçayı buketinizi varsa toprak kap, yoksa cam kase ya da tabak içerisine alın.
Ateşle adaçayının ucundan yakın ve ardından üfleyerek alevi söndürün.
Alev söndükten sonra tütmeye devam eden adaçayını evinizin istediğiniz köşesine koyabilirsiniz.
Pencerelerden birini açık bırakırsanız adaçayının dumanı evinizin negatif havasıyla beraber dışarıdaki temiz hava, yani temiz enerji ile yer değiştirecektir.
ADAÇAYI YAKMANIN YARARLARI
Kötü enerjiyi uzaklaştırır
Sinirleri yatıştırır, sakinleştirir
Havadaki mikrobu kırmaya yardımcı olur
Yine inanışa göre adaçayı yakmak nazar ve kötü düşünceyi de uzak tutar.
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