Evde adaçayı yakmanın yararları

ADAÇAYI NASIL YAKILIR?

Adaçayı dallarını bir araya getirin ve sap kısımlarına daha çok gelecek şekilde bir ip yardımıyla bağlayın.

Bir araya getirdiğiniz adaçayı buketinizi varsa toprak kap, yoksa cam kase ya da tabak içerisine alın.

Ateşle adaçayının ucundan yakın ve ardından üfleyerek alevi söndürün.

Alev söndükten sonra tütmeye devam eden adaçayını evinizin istediğiniz köşesine koyabilirsiniz.

Pencerelerden birini açık bırakırsanız adaçayının dumanı evinizin negatif havasıyla beraber dışarıdaki temiz hava, yani temiz enerji ile yer değiştirecektir.

ADAÇAYI YAKMANIN YARARLARI

Kötü enerjiyi uzaklaştırır

Sinirleri yatıştırır, sakinleştirir

Havadaki mikrobu kırmaya yardımcı olur

Yine inanışa göre adaçayı yakmak nazar ve kötü düşünceyi de uzak tutar.