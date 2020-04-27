MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriEvde adaçayı yakmanın yararları
GeriEvdehayat Evde adaçayı yakmanın yararları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 27.04.2020 - 19:39,Son Güncelleme:

Evde adaçayı yakmanın yararları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde adaçayı yakmanın yararları
Abone Olgoogle-news

Adaçayı, tarçın, sandal ağacı gibi bitkilerin yakılması yani tütsü geleneği çok eski dönemlere; Pagan ve Şaman inancına dayanmaktadır. Hoş kokulu bitkilerin ateşle yakıldıktan sonra söndürülmesiyle yapılan bu işlemin birçok yararı olduğu iddia ediliyor. İşte onlardan bazıları...

ADAÇAYI NASIL YAKILIR? 

Adaçayı dallarını bir araya getirin ve sap kısımlarına daha çok gelecek şekilde bir ip yardımıyla bağlayın.

Bir araya getirdiğiniz adaçayı buketinizi varsa toprak kap, yoksa cam kase ya da tabak içerisine alın.

Ateşle adaçayının ucundan yakın ve ardından üfleyerek alevi söndürün.

Alev söndükten sonra tütmeye devam eden adaçayını evinizin istediğiniz köşesine koyabilirsiniz. 

Pencerelerden birini açık bırakırsanız adaçayının dumanı evinizin negatif havasıyla beraber dışarıdaki temiz hava, yani temiz enerji ile yer değiştirecektir. 

ADAÇAYI YAKMANIN YARARLARI

Kötü enerjiyi uzaklaştırır

Sinirleri yatıştırır, sakinleştirir

Havadaki mikrobu kırmaya yardımcı olur

Yine inanışa göre adaçayı yakmak nazar ve kötü düşünceyi de uzak tutar.

Şifa niyetine içebileceğiniz 4 bitki çayı tarifiBitki çayları sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından biri. Bitki çaylarınızı evde kendiniz yapmak isterseniz birkaç tarifi videomuzda derledik. İşte nefis doğal bitki çayı tarifleri...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle