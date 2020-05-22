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Ev yapımı siyah nokta maskesi tarifi
Siyah nokta hemen hepimizin yaşadığı, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Siyah noktalar için size harika bir tarif vereceğiz! İşte ev yapımı siyah nokta maskesi tarifi...
Siyah noktalar için maske
Malzemeler:
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri cam bir kasede güzelce karıştırın.
Temiz cildinize sürün ve 15-20 dakika bekledikten sonra hafifçe masaj yaparak yıkayın.
Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.
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