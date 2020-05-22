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Evdehayat
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Ev yapımı siyah nokta maskesi tarifi

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Ev yapımı siyah nokta maskesi tarifi
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Siyah nokta hemen hepimizin yaşadığı, en yaygın cilt problemlerinden biridir. Siyah noktalar için size harika bir tarif vereceğiz! İşte ev yapımı siyah nokta maskesi tarifi...

Siyah noktalar için maske

Malzemeler:

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Yarım limonun suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kasede güzelce karıştırın.

Temiz cildinize sürün ve 15-20 dakika bekledikten sonra hafifçe masaj yaparak yıkayın.

Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.

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