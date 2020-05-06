Ev yapımı sinek kovucu tarifi

Sinek kovucu hazırlanırken aromatik bitkisel yağlar tercih edilebilir (lavanta yağı, nane yağı, okaliptus yağı vb).

Limon yağı, stronella yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı, nane yağı ve okaliptüs yağı iyidir.

AROMATİK SİNEK KOVUCU TARİFİ

Aromatik yağlar kullanılarak sinek kovucu bir karışım hazırlanması için bir sprey şişesi su ile doldurulmalıdır.

Daha sonra da sprey şişesinin içerisine istenen aromatik yağlardan birisinden 40-50 damla kadar ilave edilmelidir.

Sprey başlığı kapatıldıktan ve şişe iyice çalkalandıktan sonra kullanıma hazırdır.

Bu karışım evin içerisine sıkıldığında sinekleri evden, cilde uygulandığında ise ciltten uzak tutar.

ÇANTADA SİNEK KOVUCU

Çantada taşınabilen ve cilde uygulanacak bir sinek kovucu yapılmak isteniyorsa bu durumda kozmetik dükkânlarında bulunabilen minik sprey şişelerinden alınabilir.

Bu şişe içerisine su koyulduktan sonra, suyun onda biri oranında da bitki yağlarından herhangi birisi ilave edilmelidir. Ayrıca isteğe göre birden fazla yağ, sinek kovucu hazırlanırken karışım halinde de kullanılabilir.

Bu karışıma ayrıca cildi besleyici özellikteki üzüm çekirdeği yağı gibi yağlardan da birkaç damla ilave edilebilir. Sprey şişesi kapatılıp iyice çalkalandıktan sonra kullanılmaya hazırdır.

KARANFİLLİ SİNEK KOVUCU

Sineklerin kapalı ortamlardan uzaklaştırılmasında oldukça etkili olan doğal malzemelerden birisi de karanfildir. Ortalama 25-30 adet karanfil, limon, portakal veya elma üzerine saplanarak bekletildiğinde hem ortama çok hoş bir koku verir, hem de sinekler bu kokunun olduğu ortamdan uzak durur. 1 adet limon üzerine karanfilleri saplayın ve bulunduğunuz ortama koyun. Yaydığı koku sayesinde sinekleri uzak tutacaktır. Aynı şekilde biriktirdiğiniz limon kabuklarını bir kapta biriktirin ve üzerine karanfil serpiştirin. Yine aynı etkiyi yapacaktır.



