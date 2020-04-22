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Evdehayat
Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Ev yapımı saç nemlendirici muz maskesi

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Ev yapımı saç nemlendirici muz maskesi
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Evdeyken saç bakımınızı ihmal etmiyorsunuz değil mi? Evde olduğumuz günlerde saç bakımınız için doğal tariflerden yararlanabilirsiniz. Bugün size saç nemlendirici bir saç maskesi tarifi vereceğiz.

Muz, potasyum ve antioksidan bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu özellikleri saçlarımıza da oldukça fayda sağlar.  

Saç nemlendirici muz maskesi

Malzemeler:

-2 adet muz
-2 yemek kaşığı bal
-1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-Birkaç damla gül suyu

Hazırlanışı:

Muzları güzelce ezin. Ardından kalan malzemeleri ekleyin ve blender’dan geçirin.

Bu maskeyi uygularken saçlarınız neli olmalı. Duş sonrası uygulamak en ideali olacaktır. Nemli saçlarınızı tarayın ve maskeyi kökten uca olacak şekilde saçınızın tamamına uygulayın.

Bir duş bonesi takın, eğer yoksa streçle de sarabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Ardından saçlarınızı kendi halinde kurumaya bırakın.

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