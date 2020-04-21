Ev yapımı Hindistan cevizi sütü şampuanı

Hindistan cevizi sütü şampuanı tarifi

Malzemeler:

1/3 su bardağı bebek şampuanı

1/4 fincan Hindistan cevizi sütü

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı jojoba yağı

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi sütü ve bebek şampuanını bir kapta güzelce karıştırın. Ardından Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağını da ekleyip karıştırın.

Karışımı bir şişeye ya da kavanoza aktarın. İşte şampuanınız hazır!

Bu şampuanı 1 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.