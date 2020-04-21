MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriEv yapımı Hindistan cevizi sütü şampuanı
GeriEvdehayat Ev yapımı Hindistan cevizi sütü şampuanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 21.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Ev yapımı Hindistan cevizi sütü şampuanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev yapımı Hindistan cevizi sütü şampuanı
Abone Olgoogle-news

Birçok şeyi evde kendimiz yapmaya başladık. Hadi, listeye bir ürün daha ekleyelim; şampuan! Hem de son zamanların en popüler besinlerinden olan Hindistan cevizi sütlü!

Hindistan cevizi sütü şampuanı tarifi

Malzemeler:

1/3 su bardağı bebek şampuanı

1/4 fincan Hindistan cevizi sütü

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı jojoba yağı

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi sütü ve bebek şampuanını bir kapta güzelce karıştırın. Ardından Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağını da ekleyip karıştırın.

Karışımı bir şişeye ya da kavanoza aktarın. İşte şampuanınız hazır!

Bu şampuanı 1 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 4 cilt maskesi!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde daha sağlıklı bir cilt için evde kolayca hazırlayabileceğiniz cilt maskeleri hazırladık.
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle