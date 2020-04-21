Ev yapımı Hindistan cevizi sütü şampuanı
Birçok şeyi evde kendimiz yapmaya başladık. Hadi, listeye bir ürün daha ekleyelim; şampuan! Hem de son zamanların en popüler besinlerinden olan Hindistan cevizi sütlü!
Hindistan cevizi sütü şampuanı tarifi
Malzemeler:
1/3 su bardağı bebek şampuanı
1/4 fincan Hindistan cevizi sütü
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı jojoba yağı
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi sütü ve bebek şampuanını bir kapta güzelce karıştırın. Ardından Hindistan cevizi yağı ve jojoba yağını da ekleyip karıştırın.
Karışımı bir şişeye ya da kavanoza aktarın. İşte şampuanınız hazır!
Bu şampuanı 1 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.
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